Sebbene il Toro sia uscito sconfitto dalla sfida contro l’Empoli, i risultati delle dirette avversarie hanno ammorbidito l’esito

È già tempo di dover mettere alle spalle la brutta sconfitta contro l’Empoli e di tornare a lavorare in vista del derby. Prima, però, bisogna dare uno sguardo ai cambiamenti che ci sono stati in classifica durante questo weekend. Nonostante i 3 punti lasciati per strada il Torino è rimasto attaccato al treno per l’Europa, ma allo stesso tempo i rimpianti sono davvero molti. Vincendo, i granata avrebbero potuto fare un salto importante fino all’8° posto, a -1 dalla casella che varrebbe l’Europa League. La realtà, invece, parla di due punti di distanza dall’Europa.

Sconfitte per Lazio e Fiorentina

Per poco il Toro avrebbe potuto dirsi del tutto soddisfatto dei risultati delle dirette concorrenti. Poi invece il Napoli ha ribaltato il Monza con una super prestazione, uscendo vittorioso dalla Brianza e ottenendo tre punti davvero vitali in una lotta molto serrata. Del resto, hanno aiutato le sconfitte di Lazio e Fiorentina, entrambe impegnate in dei big match. I biancocelesti hanno perso nel derby contro la Roma, allontanandosi in maniera cospicua dal 5° posto che potrebbe valere la Champions League e rimanendo impantanati in zone non molto tranquille. La viola è invece stata battuta dalla Juventus – che ha quasi fatto un favore ai granata – per 1-0, e ora ha visto complicarsi la sua posizione in classifica.

La classifica

A questo punto della stagione Juventus, Bologna, Roma e Atalanta sembrano le uniche squadre in lizza per i tre posti in Champions League rimanenti. I bergamaschi, però, devono guardarsi allo stesso tempo le spalle. Con 50 punti in classifica (e una partita in meno) la squadra di Gasperini non può assolutamente dormire sogni tranquilli, dato che le altre squadre sono pronte all’agguato. Il Napoli si trova a 48, mentre la Lazio a 46 – in bilico tra l’Europa League e la Conference League. Il Torino dopo aver perso una grossa chance si piazza ora poco più indietro a 44, mentre la Fiorentina – a cui manca una sfida – è rimasta ferma a 43. Solo due non riusciranno a strappare il ticket per l’Europa al termine della stagione, e la sensazione è che per i ragazzi di Juric la situazione si sia complicata parecchio dopo il passo falso di Empoli.