Nonostante il Torino abbia messo insieme la sua seconda miglior prestazione stagionale per occasioni create, a Empoli è arrivata la sconfitta

Il Dio del calcio sa spesso essere crudele. Lo sanno molto bene i tifosi del Torino, che con lui hanno a che fare ormai da diversi anni, ma la partita di sabato sera contro l’Empoli è servita quasi da ripasso. La squadra di Juric ha infatti messo insieme un’ottima prestazione al Castellani, meritando anche di vincere, ma il risultato finale ha recitato qualcosa di molto diverso dai tre punti. Alle tante occasioni da gol per i granata, Cambiaghi e compagni hanno risposto con 3 tiri e altrettanti gol: facile, no? Ecco che allora tornano in mente le lunghe postille di chi, quando si parla di livelli di importanza nel calcio piazza il “bel gioco” sotto il risultato.

Paradosso totale

La partita di Empoli e le recenti vittorie granata rappresentano il perfetto esempio di quanto detto sopra. Sabato sera, in Toscana, Zapata e compagni sono riusciti a creare 2.34 Expected Goals (dato che misura le occasioni create e di conseguenza i gol che si sarebbero dovuti segnare), producendo il 2° miglior dato stagionale dopo la sfida d’andata contro il Sassuolo, ma non riuscendo a vincere. Al contrario, in occasione delle ultime vittorie, il dato era minore ma si era riusciti a segnare di più, e dunque a overperformare. Per esempio, contro l’Udinese i granata meritavano quasi come i padroni di casa (0,85 di xG), ma sono riusciti comunque a vincere; stesso discorso anche in tempi meno recenti come contro il Cagliari.

Il Toro non sa attaccare?

Le statistiche che fanno riflettere, dunque, riguardano principalmente le non sconfitte e il modo in cui si è riusciti a non perdere. La maggior parte delle volte quest’anno, infatti, il Toro ha lasciato il possesso e il dominio del gioco agli avversari, sapendo però rispondere molto bene alle loro offensive. Nelle ultime sfide è invece cambiato in parte il modo di giocare, con la squadra di Juric che ha provato a essere più propositiva. Questo, però, non ha portato a un esito positivo nell’ultima partita a causa delle occasioni sprecate. Dunque, la domanda è una: il Toro forse non sa attaccare molto bene?