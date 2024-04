Assente tra i convocati di Empoli a causa di un problema muscolare, Pellegri punta a rientrare nel derby contro la Juventus

Dopo la partita persa contro l’Empoli, il Torino torna a lavorare in vista dell’importantissimo derby di sabato prossimo. Nonostante l’interruzione della rincorsa l’Europa è ancora raggiungibile, ma sarebbe fondamentale tornare a fare punti già contro la Juventus. Per riuscirci Juric ha certamente bisogno di un aiuto dall’infermeria, in modo da non ripresentarsi con solo pochi cambi come in occasione della trasferta toscana. In questo senso, tra i rientranti potrebbe esserci Pietro Pellegri. L’attaccante genovese ha saltato la trasferta di Empoli per l’ennesimo problema muscolare, ma dovrebbe subito rientrare a piena disposizione in modo da poter quanto meno dare una mano a gara in corso.

Stagione molto negativa fin qui

Rispetto alla scorsa stagione, in cui aveva segnato solamente 2 reti, quest’anno Pietro Pellegri ha addirittura abbassato il proprio livello di gioco ed è calato dal punto di vista del rendimento. In particolare, l’attaccante ex Milan e Genoa ha giocato 22 partite in stagione, di cui 6 da titolare, non mettendo a referto né gol né assist. Dati che fanno davvero preoccupare Juric e tutti i tifosi granata, e che mettono soprattutto in dubbio il suo futuro. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2025, difficilmente il Torino può pensare a un rinnovo di contratto. Allo stesso modo, però, ammonta quasi a zero il numero di squadre interessate al suo cartellino, e questo fa pensare a una lunga estate per lui e per il suo procuratore.

Terzo infortunio stagionale

Quello della scorsa settimana è il terzo infortunio stagionale per il centravanti, che fa fatica ormai a rimettersi in condizione. Storicamente propenso a dei problemi fisici e muscolari, il numero 11 ha saltato 4 partite per infortunio quest’anno. Meno degli anni passati, questo è certo, ma comunque tanto considerando il fatto che il Toro neppure gioca le coppe.