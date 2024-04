Ivan Ilic è lontano dai campi da ormai un mese: il punto sul rientro del centrocampista in vista del Derby della Mole

Prosegue senza sosta il recupero di Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è ormai fuori da più di un mese, complice la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina lo scorso 2 marzo. Un infortunio pesante per il giocatore e per Ivan Juric, che per sostituirlo ha puntato sul giovane Gineitis. Ora, a più di quattro settimane dallo stop, l’allenatore non può essere ancora certo di averlo a disposizione per il Derby della Mole, in programma sabato 13 aprile alle ore 18:00.

Come sta Ilic

A poco più di un mese dall’infortunio rimediato nel match contro la Fiorentina Ilic sta continuando a lavorare al Filadelfia. Il giocatore ha fatto infatti rientro a Torino dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della società di volare in Serbia per svolgere delle terapie da uno specialista. L’ex Verona sta continuando a sottoporsi quotidianamente alle cure e nelle ultime ore è tornato ad allenarsi svolgendo lavoro differenziato. Ilic però non si è ancora mai allenato con i compagni di squadra e proprio per questo appare molto difficile un suo recupero contro la Juventus. A pochi giorni dalla stracittadina, stando così le cose, il giocatore potrebbe aspirare al massimo a una convocazione, mentre al momento è molto difficile vederlo in campo contro i bianconeri. Molto dipenderà da un suo eventuale rientro in gruppo: solo così l’allenatore potrà inserirlo nella lista dei convocati. Più probabile che il numero 8 possa recuperare per la prossima settimana, quando il Toro ospiterà in casa il Frosinone di Eusebio Di Francesco.