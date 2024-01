Duvan Zapata non ha ancora trovato il gol in trasferta con la maglia del Toro: a Genova può essere l’occasione giusta

Prosegue il conto alla rovescia verso Genoa-Torino, gara valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A. I granata arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, vista la recente vittoria casalinga contro il Napoli di Walter Mazzarri, che ha portato gli uomini di Juric al decimo posto in classifica. Buon momento anche per il Genoa di Alberto Gilardino, che nelle ultime quattro gare ha pareggiato contro Inter, Juventus e Bologna e vinto contro il Sassuolo. Quello di sabato 13 gennaio potrebbe essere il match di Duvan Zapata, che da quando veste la maglia del Toro non è ancora riuscito a segnare in trasferta. I numeri del colombiano contro i rossoblù fanno ben sperare.

Zapata incubo del Genoa: i numeri

Duvan Zapata ha affrontato in 15 occasioni il Genoa in Serie A. Il numero 91 è stato spesso e volentieri decisivo contro i liguri, mettendo a segno 4 reti e ben 7 assist nei precedenti andati in scena contro il Grifone. Nella stagione attualmente in corso l’ex Atalanta non ha ancora trovato il gol in trasferta: un dato paradossale visto il rendimento dei granata lontano dal Grande Torino. I numeri dell’attaccante contro il Genoa, tuttavia, fanno ben sperare i tifosi e quella del Marassi potrebbe essere la giusta gara per porre fine a un digiuno lunghissimo. L’ultima rete lontano da casa Zapata l’aveva realizzata quando ancora vestiva la maglia nerazzurra, al Benito Stirpe contro il Frosinone. Era il 26 agosto e la Dea uscì sconfitta dal match per 2-1: il colombiano aveva risposto alle reti di Harroui e Monterisi, entrambe nel primo tempo.