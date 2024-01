Vivo il ballottaggio a centrocampo tra i due interpreti di Juric, che scioglierà i dubbi dopo gli ultimi allenamenti

Il Torino si prepara ad affrontare il Genoa nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I granata sono reduci da un buon momento di forma, in cui hanno raccolto 11 punti nelle ultime 6 gare. Un bottino che ha portato gli uomini di Juric al decimo posto in classifica, a 3 punti dall’Atalanta che occupa il primo posto utile alla qualificazione alle coppe europee. Un andamento decisamente positivo, che giunge di pari passo ai recuperi fisici di tutti quegli interpreti che, per problemi fisici o per ritardo di condizione, non hanno dato il meglio nella prima parte di stagione. Tra questi c’è Samuele Ricci, che nelle ultime settimane è tornato a essere protagonista in mediana. Ora si gioca un posto con Linetty, apparso in gran forma dall’inizio del campionato.

A centrocampo Juric ha l’imbarazzo della scelta

Nella prossima gara di Marassi Ivan Juric potrà contare su un reparto di centrocampo al completo e avrà l’imbarazzo della scelta sui giocatori da schierare dal primo minuto. Dopo il recupero di Djidji, che è tornato in campo nelle ultime settimane, Adrien Tameze si è aggiunto alla lista di interpreti che il croato potrà schierare a centrocampo. Il camerunense aveva giocato gran parte della stagione in difesa, per rimediare all’assenza di Schuurs. È così che Linetty ha trovato tanto spazio in mediana, garantendo al Toro tanta corsa e sacrificio. Ma con il recupero di Samuele Ricci, tornato in condizione dopo un inizio complicato, il polacco rischia il posto. Nelle ultime quattro gare Juric si è sempre affidato all’ex Empoli in coppia con Ilic, con l’ex Sampdoria che è partito dalla panchina. L’ultima prestazione contro il Napoli lascia presagire che il tecnico possa continuare su questa strada anche in futuro. Ma nulla è certo: sia Ricci che Linetty sono in gran forma e Juric, con ogni probabilità, scioglierà le riserve dopo gli ultimi allenamenti.