Situazione infortuni sempre più grave per il Torino: in conferenza stampa Juric ha spiegato le condizioni di Zapata

Brutte notizie in casa Toro, lato infortuni. Ivan Juric ha da poco presentato Verona-Torino in conferenza stampa. Duvan Zapata è a forte rischio per la partita. Come detto da Juric, ha fatto un movimento sbagliato e ha dolore al fianco, ad un muscolo. Inoltre, l’allenatore ha dichiarato che un suo recupero è molto difficile. Anche Sanabria, in settimana, ha avuto un po’ di influenza. Ecco quindi che Pellegri e Okereke scaldano i motori verso la gara. Difficile pensare che si possa giocare con una punta sola, anche perché non c’è Vlasic (giocherà Ricci) e i trequartisti sono finiti. Di seguito, nel dettaglio, le parole di Juric.

Le parole di Juric

Juric ha detto: “Situazione infortuni grave. Zapata ha un dolore al fianco, ad un muscolo. Oggi vedremo in allenamento, ma per lui la vedo difficile”. Poi ha aggiunto: “Non abbiamo molte soluzioni. Sanabria ha avuto anche l’influenza in settimana e non è detto abbia i 90-95 minuti. Devo pensare anche ai cambi”. Poi ha completato il discorso infortuni: “Buongiorno ha un fastidio all’adduttore. Oggi valutiamo. Sazonov ieri si è allenato in gruppo. Durante la partita magari ci può dare una mano”. Situazione sempre più complicata e rosa sempre più corta.

Senza Zapata il Toro non fa gol

Nelle ultime 4 partite, il Toro ha fatto 0 gol. Situazione disastrosa e preoccupante. In Empoli-Torino 3-2, fece doppietta proprio Zapata. Mentre in Torino-Monza 1-0 decise un rigore di Sanabria. Verso la partita contro gli scaligeri, potrebbero partire dall’inizio Okereke e Pellegri per forza di cose. In quel caso, si tratterebbe di 2 attaccanti che, alla 36^ giornata di Serie A, arrivano con 0 gol in 2. Sanabria comunque, stringerà i denti ma tanto dipende da come sta dopo l’influenza. Tirando le somme, al Bentegodi il Toro non arriva in ottime condizioni: né mentali e né fisiche e numeriche.