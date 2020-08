Il pagellone / Zaza, inizio e finale positivi: ma non è ancora abbastanza

Il pagellone / Inizio e finale promettenti per l’attaccante granata Simone Zaza, in difficoltà nella fase centrale della stagione

Discontinuità e prestazioni altalenanti per Simone Zaza, in difficoltà nel corso di questa stagione anche a causa della crisi generale che ha colpito il Toro. La voglia di riuscire ad incidere non è stata sufficiente a rendere memorabile quanto visto in questo campionato, cosa già non riuscita lo scorso anno per il numero 11 del Toro. Se l’inizio e la conclusione della stagione sono stati positivi, la fase centrale si è invece rivelata un vero e proprio punto critico per Zaza: nel momento in cui il Toro avrebbe avuto più bisogno di lui, non è riuscito ad emergere e fare la differenza, anche a causa della poca fiducia ricevuta da Mazzarri.

In Europa League un inizio promettente

Resta vivo lo scetticismo nei confronti dell’attaccante di Policoro, arrivato in granata lo scorso anno tra i dubbi di tutti e che non è ancora riuscito a scoglierli del tutto. I preliminari di Europa League sembravano avergli fatto raggiungere lo stato di forma ideale sia dal punto di vista fisico che da quello mentale e motivazionale: 3 gol e 3 assist per lui, che è riuscito così a mettersi in luce. Con la crisi del Torino è però arrivata anche quella personale di alcuni giocatori, Zaza compreso. Prestazioni caratterizzate da alti e bassi lo hanno privato della continuità necessaria a farlo rendere al meglio.

Zaza ha ritrovato la fiducia con Longo, risollevandosi nel finale

La stagione è inoltre stata intervallata da alcuni infortuni, culminati con lo stiramento alal coscia che lo ha tenuto fuori per 5 giornate. Con Moreno Longo è tornata la fiducia, facendolo diventar el’amuleto del tecnico granata. Assieme a Belotti si è risollevato, dando prova di poter dare un contributo importante alla squadra. Zaza ha perciò fatto ancora parlare di sè ma in positivo: anche se imperfetta, è stata la sua miglior stagione sotto la Mole dalla sponda granata del Po con 24 presenze, 6 gol e 2 assist in campionato. Cosciente di poter fare di più, l’attaccante del Toro ha promesso un cambio di rotta per la prossima stagione ed ora la palla passa a Giampaolo.

Voto: 4.5