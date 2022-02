Pellegri ha già esordito, Belotti torna, Sanabria è intoccabile: Zaza rischia di giocare col contagocce fino a fine stagione

Che al Torino avrebbe giocato ancor di meno, da gennaio in poi, Simone Zaza lo aveva capito già a gennaio. Eppure, nonostante i sentori, nessuna trattativa di mercato per sancire l’addio al club granata – anche solo in prestito – è andata in porto. Ci aveva pensato proprio il Venezia, il prossimo avversario del Toro, ma l’ingaggio dell’attaccante è inarrivabile per i lagunari. Anche i pour parler con Genoa e Lazio erano finiti in un nulla di fatto. E, nel frattempo, a Torino arrivava Pietro Pellegri: solo in prestito, ma con un diritto di riscatto abbordabile che mette il club nelle condizioni di pensare seriamente a un investimento in estate, se sul campo il classe 2001 dovesse dare garanzie.

Pellegri, a Udine l’esordio

Pellegri, complice anche la lombalgia che ha colpito Zaza prima di Udine, ha esordito alla Dacia Arena senza sfigurare. Il numero 7 è tornato a disposizione e ci sarà contro il Venezia, ma in che ruolo? Già, perché adesso il lucano si trova a dover fronteggiare un ragazzo scalpitante, il titolare inamovibile (Sanabria) e pure Belotti, che avvicina il ritorno dopo l’infortunio.

Belotti al rientro. E Zaza?

Insomma, da sabato sera fino a fine stagione, gli spazi per Zaza potrebbero ridursi ulteriormente, visto che in quattro si giocheranno il solo posto disponibile da prima punta. E il lucano parte un passo dietro rispetto a tutti gli altri, anche rispetto a Pellegri e a Belotti, che nonostante l’incertezza sul contratto sta tornando per giocare. Il finale di stagione rischia di essere ai margini del Toro, in attesa che arrivi l’estate e con essa i ragionamenti sul futuro.