L’ex difensore granata David Zima è tornato a parlare del Torino, in particolare del futuro di Alessandro Buongiorno

Dopo la cessione allo Slavia Praga andata in porto nel mercato di gennaio David Zima è tornato a parlare di Torino ai microfoni di MilanNews. L’ex difensore granata ha espresso un parere sul futuro di Alessandro Buongiorno, accostato di recente al Milan. Il ceco ha indossato la maglia del Toro per tre stagioni, per un totale di 37 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Le parole di Zima

Da un lato mi dispiace che sia infortunato, perché è un amico. Dall’altro mi solleva perché so quanto possa essere pericoloso. Lui è un ragazzo fantastico, un amico e un giocatore molto forte. Assieme a Bastoni credo sia il miglior difensore centrale italiano. Mi è dispiaciuto per il suo infortunio, ma ho visto che è tornato e sta bene. Io credo che se arriva un’offerta da parte di una big lui debba accettare. Se è vero che lo vuole il Milan è una grande occasione per crescere.