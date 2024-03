Il terzino kosovaro vuole tornare a disposizione dopo i problemi alla schiena che lo hanno attanagliato: punta il Napoli

Mergim Vojvoda vede la luce. I problemi alla schiena di cui ha sofferto nell’ultimo periodo sembrano essere finalmente superati e ora il kosovaro punta a strappare una convocazione per la gara contro il Napoli. L’ex Standard Liegi ha vissuto un periodo davvero difficile negli ultimi mesi, tant’è che nel 2024 è stato praticamente un fantasma. Se fino alla fine di dicembre Juric gli aveva concesso spazio sulla fascia sinistra alternandolo a Lazaro, da gennaio in poi il minutaggio di Vojvoda è sceso vertiginosamente. Ed è proprio dalla gara contro il Napoli, valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie A, che il kosovaro non ha più trovato spazio.

Vojvoda ha perso il posto

34′ minuti: questo è stato lo spazio che Ivan Juric ha concesso a Vojvoda nel 2024, almeno prima che si presentassero i problemi fisici che hanno attanagliato il difensore. Eppure il kosovaro, quando chiamato in causa, non ha mai sfigurato. Basti pensare che nella passate stagioni è stato uno dei giocatori più prolifici nel suo ruolo, con 4 assist nel 2021/2022 e 5 nel 2022/2023. Nell’ultima stagione Juric lo ha utilizzato spesso, viste le 18 presenze collezionate finora dal kosovaro. Ma nella maggior parte dei casi a partita in corso o in casi di emergenza. Ad esempio quando il numero 27 era stato adattato a braccetto al Via del Mare di Lecce, a causa dell’emergenza infortuni che aveva colpito il Toro.

Davanti a lui Lazaro e Masina

Ora Vojvoda vorrebbe dare una svolta alla sua stagione, ma davanti a sé ha la spietata concorrenza di Lazaro e Masina. Quest’ultimo è in grande crescita e si sta guadagnando un posto da titolare fisso nella difesa granata. Per Vojvoda, che dovrà anche ritrovare la migliore condizione, non sarà affatto un’impresa semplice.