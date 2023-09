Sondaggi / Dopo la vittoria nel recupero contro il Genoa, abbiamo chiesto ai lettori il loro migliore in campo: ecco i voti

Una vittoria importantissima, quella ottenuta dal Torino contro il Genoa nel terzo turno di campionato. I granata sono usciti vittoriosi dall’Olimpico Grande Torino grazie a una rete nel recupero di Nemanja Radonjic. Abbiamo chiesto ai lettori chi fosse secondo loro il migliore in campo della sfida, e non ci sono stati dubbi sul vincitore. Con il 55%, più della metà, lo stesso Radonjic è stato votato come MVP dai lettori, soprattutto grazie al gol decisivo. Dietro di lui Buongiorno con il 32% dei voti, mentre sul gradino più basso del podio ci è salito Linetty con il 6%. Per l’esordiente Zapata il 4% dei voti, mentre Schuurs ha guadagnato l’altro 4%.