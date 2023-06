Sondaggio / I lettori non sono entusiasti riguardo alle nuove maglie da allenamento del Torino, a metà dei lettori non piacciono

In attesa di vedere quelle che saranno le maglie da gara per la stagione 2023/24 il Torino FC ha comunicato quali saranno le maglie da allenamento che useranno i giocatori e lo staff la prossima stagione. Abbiamo chiesto ai lettori cosa ne pensassero di queste nuove maglie, se piacessero o no, il sondaggio ha raggiunto un perfetto equilibrio: infatti, esattamente al 50% del lettori votanti le maglie create dalla Joma non piacciono mentre il restante 50% è soddisfatta dalle nuove divise da allenamento.