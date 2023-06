Sondaggio / La campagna abbonamenti 2023/24 è iniziata: farete l’abbonamento allo stadio per il prossimo campionato?

La campagna abbonamenti 2023/2024 del Torino è iniziata. I prezzi sono stati bloccati e ci sono diverse promozioni. Le principali agevolazioni riguardano le donne, gli under 18 e gli studenti universitari. Prezzi speciali anche per chi era abbonato nella scorsa stagione. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: “Farete l’abbonamento allo stadio per il prossimo campionato?”. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

Pensate di fare l'abbonamento allo stadio per la prossima stagione? No (66%)

Sì (34%) Loading ... Loading ...