Sondaggio / Il Torino ha presentato la nuova campagna abbonamenti, tanti lettori di Toro.it però non aderiranno

Nella classifica spettatori della stagione 2022/2023 il Torino si è piazzato in una delle ultime posizioni, con una media pari a 19.505 tifosi a partita. Dato che testimonia come la tifoseria granata si sia pian piano allontanata dallo stadio nel corso degli anni. A tal proposito, nelle ultime ore, abbiamo avviato un sondaggio per capire se aveste sottoscritto l’abbonamento per la prossima stagione, ma il risultato non smentito i dati dell’ultima stagione: ben il 66% di tifosi ha dichiarato di non volersi abbonare allo stadio per il nuovo campionato di Serie A.