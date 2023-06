Sono uscite le nuove maglie da allenamento del Torino per la prossima stagione 2023/2024 in tre colorazioni: vi piacciono?

Le nuove maglie da allenamento del Torino per la prossima stagione sono uscite. Motivo a scacchi, dettagli in oro e tre diverse colorazioni: granata per i giocatori, blu chiaro per i portieri e blu scuro per lo staff. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: “Vi piacciono le nuove maglie da allenamento del Torino?”. Di seguito il box per esprimere la vostra opinione.

Vi piacciono le nuove maglie da allenamento del Torino? Sì

No Guarda i risultati