Sondaggio / Giusto non riscattare Valentino Lazaro? La grande maggioranza dei lettori è d’accordo con l’operato del club

Valentino Lazaro non è stato riscattato dal Torino e farà ritorno all’Inter nella sessione estiva di calciomercato. Termina dunque l’esperienza dell’esterno dopo 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia e 4 assist all’attivo. Nelle ultime ore avevamo chiesto ai lettori di esprimere un parere sul mancato riscatto dell’austriaco da parte del Toro: la risposta è stata per la stragrande maggioranza in linea con l’operato del club. Il 77% dei votanti, infatti, non avrebbe riscattato il classe 96, nonostante sia stato uno dei migliori sotto il punto di vista dell’incisività. Il restante 23% avrebbe invece preferito la sua permanenza in granata.