Sondaggio / A mercato non ancora ufficialmente iniziato, il Torino ha già iniziato a muoversi sulla questione Lazaro: lo avreste riscattato?

Prima metà di giugno molto impegnata per il Dt Davide Vagnati. Il direttore, infatti, è alle prese con le diverse situazioni legate alle scadenze, ai prestiti e ai riscatti, lasciando dunque in secondo piano in questo momento il mercato in entrata. Lasciati andare i riscatti di Vlasic e Miranchuk, nonostante per loro possa riaprirsi una speranza di tornare in granata, hanno lasciato il club anche Ola Aina, in scadenza, e Valentino Lazaro. L’esterno, di proprietà dell’Inter, non è stato infatti riscattato dalla società granata, in seguito a una stagione non propriamente all’altezza anche a causa dei diversi problemi fisici. La sua avventura con il Toro termina dunque dopo 23 presenze arricchite da 3 assist. E voi, cosa avreste fatto al posto della società?

Avreste riscatto Lazaro? Sì

No Guarda i risultati