Siete soddisfatti dell'arrivo di Elmas?

Sondaggio / Elmas è per ora il primo e unico arrivo della campagna acquisti granata, siete soddisfatti di questo colpo?

Elmas è arrivato dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto, in caso il Torino fosse soddisfatto delle sue prestazioni dovrà versare 17 milioni di euro nelle casse dei tedeschi. Elmas arriva alla corte di Vanoli e potrà permettere al tecnico di svariare nelle scelte offensive, nonostante manchi ancora l’acquisto di una punta. Per questo motivo oggi vi chiediamo: siete soddisfatti del suo arrivo? Diteci come la pensate rispondendo nell’apposito box sondaggio.

