Cairo palleggia con la carta igienica: il video - Toro.it

Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è cimentato con la challange che sta spopolando su Instagram: palleggi con un rotolo di carta igienica

Un passato da aspirante calciatore lo ha anche Urbano Cairo, che da giovane giocava come ala nelle giovanili della Pro Sesto. Ora il presidente del Torino ha mostrato le proprie doti calcistiche cimentandosi nella challenge che in questi giorni sta spopolando su Instagram: i palleggi con un rotolo di carta igienica. Sinistro, destro, ancora sinistro, ancora destro: come si può vedere nel video condiviso sulle proprie storie Instagram, il patron granata se l’è cavata bene.

Cairo palleggia con la carta igienica

Ecco il video che Urbano Cairo ha postato su Instagram mentre è alle prese con i palleggi con il rotolo di carta igienica.