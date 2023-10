Nella giornata di oggi Urbano Cairo ha presentato il Giro D’Italia: la novità è che il 4 maggio si passerà da Superga

Giornata importante per il mondo del ciclismo. Questa mattina, infatti, è andata in scena la presentazione della 107ª edizione del Giro d’Italia, che avrà luogo dal 4 al 26 maggio. Presente Urbano Cairo, che ha annunciato una novità molto importante. Proprio nella prima tappa, i ciclisti passeranno anche per il colle di Superga, per commemorare il 75° anniversario della tragedia che ha coinvolto il Grande Torino. Per la quarta volta nella storia, inoltre, il Giro parte dal Piemonte.