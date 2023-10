Altro guaio in casa Juventus, Nicolò Fagioli è indagato: il centrocampista avrebbe scommesso su piattaforme illegali

Altri guai in casa Juventus, dopo il doping di Pogba. Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero, è indagato. Secondo quanto emerso, il giocatore avrebbe scommesso su piattaforme illegali. Il gioco d’azzardo non è considerato reato, ma solo nelle piattaforme legali. Se così fosse, Fagioli rischia una squalifica, per aver violato il codice sportivo.