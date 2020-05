Parla l'agente di Laxalt: "Ecco perché ha lasciato il Torino" - Toro.it

In un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, l’agente di Diego Laxalt, Ariel Krasouski, ha parlato del ritorno del Milan dell’esterno avvenuto a gennaio

Appena 588 minuti giocatori divisi in sedici partite: è questo il magro bottino dell’esperienza al Torino di Diego Laxalt. Esperienza che, un po’ a sorpresa, è terminata a gennaio, quando l’uruguaiano è tornato al Milan senza essere sostituito da nessun nuovo arrivo. Ora, a distanza di oltre tre mesi dell’addio alla squadra granata, uno dei procuratori del laterale sinistro, Ariel Krasuoski, ha spiegato che dietro al ritorno in rossonero del suo assistito c’è il forte legame che lega il calciatore a tutto l’ambiente Milan.

L’agente di Laxalt: “Diego ha subito detto sì al Milan”

“A gennaio c’erano diverse squadre che erano interessate a Laxalt” ha spiegato Krasuoski in un’intervista concessa a Calciomercato.com. “Chiaramente la nostra scelta di andare al Torino in estate era stata molto ponderata: il Milan aveva tre laterali sinistri e allora la soluzione migliore era quella di andare a giocare in granata. La partenza di Rodriguez ha cambiato tutto: il Milan ci ha chiamato subito, chiedendoci la disponibilità a tornare. Diego ha detto subito di sì senza alcuna remora, è legato al club. Senza dimenticare che ha un contratto con i rossoneri fino al 2022″ ha poi proseguito l’agente dell’esterno, raccontando quello che è avvenuto nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.