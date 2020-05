Sirene spagnole per Strefezza: oltre al Toro ci prova anche il Villarreal

Calciomercato Torino / Gabriel Strefezza, esterno della Spal che piace ai granata, è finito nel mirino del Villarreal, che vorrebbe portarlo nella Liga

Tra coloro che sono riusciti a mettersi in luce nella Spal, nonostante la stagione finora negativa, figura anche il nome di un profilo che piace al Torino: Gabriel Strefezza. L’esterno brasiliano, classe ’97, è infatti entrato nel mirino del club granata. Il Torino sta approfittando della pausa forzata per riassestarsi e guardarsi intorno per evitare di fare le cose all’ultimo. Con l’arrivo di Vagnati, ex ds degli estensi che quindi conosce bene il giocatore, l’ipotesi di un arrivo sotto la Mole di Strefezza ha iniziato a prendere piede. Fin qui sembra essere tutto facile per il Torino, ma non è così ed è necessario non abbassare la guardia: sull’esterno c’è infatti anche il Villarreal.

Strefezza: alla Spal una stagione sorprendente

Cresciuto nel Corinthians ed approdato poi nelle giovanili della Spal, Strefezza è sempre rimasto in Italia, militando prima nelle serie minori, ed approdando poi in Serie A proprio con i biancazzurri, grazie a Leonardo Semplici. L’esordio è arrivato il 15 settembre 2019, contro la Lazio e gli assicurato poi un posto fisso. Da quel momento in poi ha collezionato venti presenze, un gol – realizzato proprio contro il Torino lo scorso dicembre – e due assist: numeri che gli hanno permesso di finire nel mirino di diverse squadre.

Calciomercato: Torino e Villarreal, duello per Strefezza

Con il Toro potrebbe trovare quella continuità necessaria a crescere. Certo è che molto dipenderà dalle offerte e dal progetto che i rispettivi club hanno. I granata vogliono puntare sui giovani e possono contare nella trattativa sui buoni rapporti tra Vagnati e lo stesso Strefezza: un fattore che potrebbe costituire un vantaggio. Il Villarreal, dal canto suo, prima dello stop forzato del campionato era ottavo in classifica e in piena lotta per un posto nella prossima Europa League: se la Liga dovesse riprendere, potrà anche ripartire la corsa all’Europa del Sottomarino Giallo. L’eventuale coppa internazionale da giocare potrebbe rappresentare un incentivo per lo spagnolo per accettare l’offerta dalla Spagna.