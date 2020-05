Tripaldelli, l’agente rivela: “Il Torino lo ha cercato”

Calciomercato Torino / Luigi Lauro, il procuratore di Alessandro Tripaldelli, racconta: “A causa dell’ernia inguinale non si è fatto nulla ma ora sta bene”

Terzino sinistro, classe 1999, protagonista un anno fa della spedizione azzurra al Mondiale Under 19 e ora in forza alla Nazionale Under 21: parliamo di Alessandro Tripaldelli, giocatore di proprietà del Sassuolo ma che a gennaio sarebbe potuto diventare del Torino. Lo ha rivelato il suo procuratore, Luigi Lauro, nel corso di un’intervista concessa a gianlucadimarzio.com. “Atalanta e Torino si erano dette interessate a lui, sia per le potenzialità tecniche in un ruolo dove ci sono pochi profili a livello nazionale e internazionale, sia per le condizioni contrattuali” ha raccontato l’agente.

Calciomercato Torino: Tripaldelli obiettivo di Bava

A far saltare la trattativa per Tripaldelli, stando a quanto svelato dal suo agente, è stata l’operazione di ernia inguinale alla quale il terzino si è dovuto sottoporre. “Purtroppo si è dovuto operare di ernia inguinale e non si è fatto nulla. Sarebbe rimasto fermo circa 25/30 giorni. Le squadre a gennaio hanno bisogno di giocatori già pronti” ha concluso Lauro. Tripaldelli era seguito da Massimo Bava, che già lo conosceva dai tempi in cui militava nella Primavera della Juventus. Ora che il mercato è di responsabilità di Davide Vagnati, resta da capire se il giocatore potrà ancora interessare al Torino.