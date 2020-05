Il rimpianto di Bava: "Potevo prendere Zaniolo" - Toro.it

Massimo Bava ha rivelato che nel 2016 è stato a un passo dal portare Nicolò Zaniolo al Torino: “Tentennai e alla fine firmò con la Virtus Entella”

Nel corso della diretta Facebook con l’Aiac, l’ormai ex ds del Torino, Massimo Bava, ha rivelato anche quali sono alcuni dei suoi rimpianti nelle comunque positive stagioni da Responsabile del Settore Giovanile granata. “Nel 2016 sono stato vicino a prendere Zaniolo – ha raccontato il dirigente granata- Aveva lasciato la Fiorentina, io l’avevo visto giocare e pensai subito che era forte ma un allenatore mi disse che era uno con la testa un po’ particolare. Mi feci influenzare e per questo tentennai, alla fine provai lo stesso a prenderlo ma aveva già firmato con la Virtus Entella”.

Torino, Bava: “Kean ha scelto la Juve”

L’altro grande rimpianto di Massimo Bava è Riccardo Sottil, esterno d’attacco della Fiorentina e della Nazionale Under 21 che, prima di trasferirsi in Toscana nel 2016, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Torino: “In quei giorno ebbi un lutto in famiglia e purtroppo non potei occuparmi personalmente dalla faccenda”. Oltre a Sottil, un altro giovane talento che ha mosso i primi calci nel settore giovanile del Torino, salvo poi trasferirsi alla Juventus, è Moise Kean: “Era nei Giovanissimi fascia B, doveva firmare il vincolo ma non si presentò. Il Torino ha fatto di tutto per cercare di non prenderlo ma la madre anziché venire da noi si è presentata a Vinovo. Ha rifiutato il Toro per andare alla Juve”.