Baselli al bivio: al Toro per sempre o la cessione?

Calciomercato Torino / Il futuro di Baselli potrebbe non essere tinto di granata. Su di lui Lazio, Milan e Inter che per ora prendono tempo

Se queste settimane sono decisive per le sorti del campionato, lo sono anche sul fronte mercato, in particolare per Daniele Baselli. Il numero 8 granata dovrà infatti meditare e prendere una decisione sul proprio futuro. Guardando avanti infatti, potrebbe non esserci più il granata davanti agli occhi del centrocampista, arrivato a 28 anni ed a 5 stagioni in granata. E’ arrivato anche per lui il momento delle riflessioni riguardanti il futuro: sposare la causa granata – e magari rinnovare quel contratto in scadenza nel 2022 – o cogliere una delle ultime grandi possibilità che il mercato gli potrebbe offrire?

Calciomercato Torino: su Baselli vigila la Lazio

Il Torino per ora ha lasciato in stand by tutti i rinnovi, anche quelli più urgenti (tra cui quelli di De Silvestri e Ansaldi): il focus della società è ora orientato principalmente sull’eventuale ripresa del campionato, nel quale i granata dovranno conquistare la salvezza. Nel frattempo, però, per Baselli sono giunte le prime richieste di informazioni, anche se siamo ancora ben distanti dal sorgere di una trattativa: il centrocampista è sempre seguito con interesse dalla Lazio di Simone Inzaghi, che già nelle passate stagioni aveva mostrato interesse per il giocatore.

Calciomercato Torino: anche Milan e Inter sul centrocampista

Ma i biancocelesti non sono gli unici ad aver mostrato interesse per il giocatore: in pressing ci sono infatti anche Inter e Milan. E non è la prima volta che il club rossonera corteggia il centrocampista di Manerbio, che era già seguito ai tempi dell’Atalanta. Prima di prendere una decisione sul proprio futuro, Baselli dovrà far valere le proprie qualità e prendere per mano il centrocampo del Torino per il finale di campionato: il numero 8 è uno dei tanti giocatori da cui è lecito aspettarsi qualcosa in più.