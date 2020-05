Vagnati col budget ridotto: il Torino lavorerà sugli scambi - Toro.it

Calciomercato Torino / In conferenza stampa, Vagnati ha delineato come la crisi economica cambierà le trattative: budget ridotto e tanti scambi

Poca liquidità, cartellini deprezzati: il calciomercato estivo 2020 sarà contratto a causa della crisi Covid, economica oltreché (primariamente) sanitaria. Si muoverà in questo scenario il ds Davide Vagnati, chiamato in questi giorni a mettere su carta la strategia del Torino. “Quando si attraversa un momento di crisi economica, è normale che ci siano punti interrogativi su quello che sarà il budget a disposizione, ed è normale che gli scambi di calciatori possano essere utili ma se si riesce a trovare una quadra dal punto di vista tecnico”, ha dichiarato il nuovo dirigente granata nella conferenza stampa con cui si è presentato ai media.

Torino, cessioni e scambi: così si può sopperire al budget ridotto

Insomma, l’ammissione è difficilmente fraintendibile: il budget del Toro, per il prossimo mercato, non sarà ai livelli delle sessioni passate. E dunque qualunque, eventuale, operazione onerosa passerà dalle cessioni.

Un tema toccato anche dal presidente Urbano Cairo, che non ha escluso l’addio di alcuni dei big – strategia lontana da quella inaugurata appena un anno fa.

Calciomercato, così cambierà con la crisi: e Izzo-Gagliardini…

Poi c’è l’altro punto. Perché le cessioni sono un’incognita – la crisi generale non assicura una valutazione dei calciatori comparabile a quella pre-virus – mentre gli scambi alla pari potrebbero essere un’occasione.

Si leggevano già in questo senso i tentativi messi in piedi da Massimo Bava per ottimizzare con un’entrata l’interesse dell’Inter per Armando Izzo: Pinamonti era un’opzione tiepida, Gagliardini è tutt’oggi una pista concreta, seppur ostacolata dalla volontà di Conte, che vorrebbe trattenere il centrocampista in nerazzurro.

Se ne parlerà ancora, perché anche Vagnati ha tutto l’interesse di portare avanti la trattativa. Quella per l’ex Atalanta al pari di altre, che decolleranno nelle prossime settimane. Nell’ottica del risparmio e del compromesso: il “baratto” potrà aiutare.