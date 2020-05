Gagliardini nell’affare Izzo: l’Inter frena ma il Torino rilancia

Calciomercato Torino / Vagnati ha già annunciato che il prossimo sarà un mercato caratterizzato dagli scambi, per questo non molla la pista Gagliardini

Capita, a volte, che i no diventino dei sì, anche quando all’inizio appaiono risoluti. Nella storia del calciomercato è successo svariate volte, così come spesso è accaduto anche il contrario: lo sa bene anche Davide Vagnati che, per questo motivo, non ha mollato la pista che porta a Roberto Gagliardini, nonostante dall’Inter negli scorsi abbiano fatto sapere che il centrocampista rientra nei piani di Antonio Conte e per questo non è vendita. Ma non è un mistero che il tecnico nerazzurro voglia nella propria squadra anche Armando Izzo, giocatore che il Torino non ha alcuna intenzione di svendere. Ne consegue che l’ipotesi di una scambio potrebbe prendere nuovamente piede.

Calciomercato Torino: Gagliardini resta la prima scelta

A causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenze a essa legata, nella prossima stagione i vari dirigenti di serie A impegnati nel mercato rischiano di avere a disposizione un budget inferiore di quanto solamente pochi mesi fa potessero immaginare (come anche Vagnati ha spiegato negli scorsi giorni). Un discorso questo che vale per il Torino ma che potrebbe valere anche per l’Inter: Beppe Marotta potrebbe quindi essere costretto a inserire una contropartita tecnica per arrivare a Izzo e, per il Torino, Gagliardini resta la prima scelta.

Calciomercato Torino: Pinamonti l’alternativa

L’alternativa a Gagliardini è quell’Andrea Pinamonti che a fine stagione, salvo sorprese, rientrerà in nerazzurro (al momento è di proprietà del Genoa, che lo ha riscattato a gennaio, ma l’Inter ha il diritto di recompra che dovrebbe esercitare). L’eventuale arrivo del centravanti è però legato alla permanenza di Moreno Longo in panchina: l’allenatore granata ha già lavorato con l’attaccante al Frosinone, lo conosce e ne apprezza le qualità. Se il tecnico del Torino dovesse cambiare, bisognerà però capire se anche l’eventuale successore di Longo apprezzerà allo stesso modo Pinamonti.