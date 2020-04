Bava: "Mercato? Ora ci sono altre priorità" - Toro.it

Calciomercato Torino / Il direttore sportivo Massimo Bava non si sbilancia sul possibile arrivo di Bonaventura: “Ora pensiamo a finire il campionato”

Non è certo un mistero che il Torino abbia messo nel mirino per la prossima stagione Giacomo Bonaventura, centrocampista che a fine stagione si svincolerà dal Milan e potrà arrivare a parametro zero. I contatti con il procuratore del calciatore, Mino Raiola, sono già stati avviati e l’obiettivo di Massimo Bava è quello di chiudere al più presto la trattativa per regalare al tecnico Moreno Longo (la cui permanenza è sempre più probabile) un rinforzo importante per il centrocampo.

Bava parla del mercato e della ripresa del campionato

E sa da una parte si lavora alla squadra del futuro, dall’altra parte, così come in tutte le altre società di serie A, anche al Torino nell’immediato gli sforzi sono orientati a capire come poter portare a termine la stagione, mettendo al primo posto la salute dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. Un concetto che ha ribadito anche il ds Bava, contattato dal portare Il Milanista: “Bonaventura? Non ho molto da commentare su questa notizia. Ci sono altre priorità al momento. La nostra è quella di finire il campionato”.