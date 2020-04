De Silvestri, più vicino al rinnovo. Mogos si allontana ma resta l’alternativa

Calciomercato Torino / Con De Silvestri si lavora per arrivare ad un accordo sul contratto: se il rinnovo dovesse saltare l’alternativa resta Mogos

L’unica certezza è che De Silvestri fino al 30 giugno resta un giocatore del Torino, poi gli scenari potrebbero cambiare. E la situazione, come noto, dipenderà anche e soprattutto dalle decisioni in merito alla ripartenza del campionato. Se, come si augurano le parti, verrà confermata la decisione di completare la stagione il rinnovo del contratto di De Silvestri sarà una necessità e un obbligo per il Torino che dovrà garantirsi la possibilità di contare sul terzino fino al termine del campionato in corso. Ma rinnovo fino a quando?

De Silvestri, ipotesi rinnovo al vaglio

La domanda non è scontata: se il prolungamento del contratto in corso sarà praticamente automatico, resta tuttavia da comprendere se le parti arriveranno ad un accordo che preveda la permanenza di De Silvestri in granata anche per la prossima stagione. Se, in buona sostanza, il Toro punti semplicemente ad arrivare al termine del campionato 19/20 o se consideri il terzino abile e arruolabile anche per il futuro.

Un futuro che, in caso di rinnovo e vista l’età del giocatore, potrebbe permettere a De Silvestri di chiudere la carriera proprio con la maglia del Torino. In caso contrario? In assenza di rinnovo il difensore, in scadenza proprio a fine anno calcistico (la data dipenderà dal termine ultimo del campionato) potrà accasarsi dove preferisce, partendo a parametro zero. Una scelta, quella del Toro di non rinnovare il contratto, che obbligherà i granata a trovare un sostituto.

Calciomercato Torino: Mogos resta l’alternativa

Un sostituto che in casa Toro sembra avere già un nome e un volto ben recisi: quelli di Vasile Mogos. Come avevamo già aticipato nelle passate settimane, infatti, il terzino rumeno, già cercato da Bava nella sessione invernale di calciomercato, rappresenta la prima scelta per un’eventuale sostituzione del numero 29 granata. Il giocatore è in uscita dalla Cremonese e potrebbe approdare in granata in estate qualora il Toro dovesse davvero arrivare ai saluti con De Silvestri che intanto lavora per farsi trovare pronto al rientro.