Tra sole due partite finirà il campionato, ma si dovrà capire quale potrà essere il futuro di Andrea Belotti

Due partite alla fine della stagione. Il Torino oramai non può lottare per molto in questo rush finale di campionato, se non per mantenere il decimo posto. Tuttavia questo finale di stagione sta venendo vissuto dai tifosi granata con grande tensione. Infatti c’è in sospeso una questione che sta molto a cuore ai sostenitori del club piemontese: il rinnovo di Andrea Belotti. Il Gallo è il capitano del Torino, è nella storia del club torinese e nel cuore dei tifosi, come dimostrano i cori che, alla fine di ogni match casalingo, partono dalla Maratona: l’ultima cosa che i tifosi vogliono e vedere il loro centravanti andare via. Dello stesso parere anche Juric che ha sempre descritto il capitano con parole di miele e ha affermato che se il Gallo dovesse continuare il suo percorso in granata sarebbe molto contento. Il presidente invece durante la stagione ha lanciato qualche frecciata al numero 9.

Niente è ancora deciso: Belotti e Vagnati si incontreranno a breve

Alla vigilia della partita contro il Napoli, il dt Davide Vagnati ha parlato della situazione di Andrea Belotti, spiegando che: “Andrea non ha fatto una valutazione a 360°, ci siamo parlati e ci siamo detti che ci riaggiorneremo al più presto”. Insomma, il primo incontro si è concluso con una fumata grigia ma a breve ce ne sarà un altro che sarà decisivo. Le pretendenti non mancano di certo: Milan, Atalanta e Fiorentina in Italia (ma ci sono anche squadre all’estero che lo seguono) sono essere interessate, tuttavia il Gallo ancora non ha deciso nulla. La decisione è quindi rimandata a fine campionato. Belotti inoltre ha da poco tagliato un traguardo che lo ha fatto entrare ancora di più nella storia granata e nei cuori dei tifosi: 100 gol in Serie A con la maglia del Torino. Con questi 100 gol è il secondo miglior marcatore granata in Serie A, dopo Paolo Pulici a quota 134.