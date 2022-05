Calciomercato Torino / Milinkovic-Savic non ha convinto e il dt Vagnati sta cercando un nuovo portiere: occhi su Varela del Vitoria Guimares

La scommessa Vanja Milinkovic-Savic, fatta la scorsa estate dal dt Davide Vagnati, è stata persa e il fatto che da diverso tempo ormai Ivan Juric abbia ribaltato le gerarchie, promuovendo a titolare Etrit Berisha (nonostante il portiere albanese non sia stato a sua volta sempre perfetto) ne è la dimostrazione. A difendere la porta del Torino nella prossima stagione ci sarà, con ogni probabilità, un nuovo numero 1: a tal proposito dal Portogallo arriva la notizia che la società granata stia seguendo con interesse Bruno Varela, estremo difensore di proprietà del Vitoria Guimares.

Calciomercato, Torino su Varela

Classe 1994, di origini capoverdiane ma di nazionalità portoghese, Bruno Varela è cresciuto calcisticamente nel Benfica di cui ha difeso la porta dal 2017 al 2019. Nella stagione 2019/2020 è stato la riserva di Onana all’Ajax, poi è tornato in Portogallo dove negli ultimi due anni ha difesa appunto la porta del Vitoria Guimares. Il Torino non sarebbe l’unica squadra ad aver posato i propri occhi sul portiere portoghese che avrebbe attirato l’attenzione anche di alcuni club inglesi.

Calciomercato Torino: le altre opzioni per la porta

Oltre che Varela, il Torino sta seguendo sempre con particolare attenzione anche Alessio Cragno (e sono stati presi i primi contatti, come aveva raccontato il suo agente, anche se la trattativa non è ancora iniziata) e Alex Meret, mentre le possibilità di arrivare a Marco Carnesecchi sono quasi del tutto tramontate: il portiere dell’Under potrebbe tornare all’Atalanta, in casa di cessione di Musso, o restare un altro in prestito alla Cremonese, neopromossa in serie A.