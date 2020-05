Il Benevento punta Zaza: possibile regalo a Inzaghi per la A

Calciomercato Torino / Dopo due stagioni sottotono, Simone Zaza in estate può partire: sulle sue tracce c’è il club campano, a un passo dalla promozione

Simone Zaza, fino a questo momento, con la maglia del Torino non è riuscito a brillare e a rendere quanto ci aspettava. Ha pagato (anche) il fatto di essere visto da Walter Mazzarri più come l’alternativa di Andrea Belotti che come il suo possibile partner d’attacco, non riuscendo a giocare con quella continuità che forse avrebbe potuto cambiare la sua storia in granata. Storia che non è ancora arriva al capolinea ma che potrebbe arrivarci non appena questa stagione sarà terminata. E una pretendente all’attaccante lucano c’è già: il Benevento.

Calciomercato: il Benevento cerca una punta d’esperienza

Nella città campana la promozione in serie A non può ancora essere festeggiata ma il presidente Oreste Vigorito è già al lavoro per allestire la squadra in vista della prossima stagione: i 22 punti di vantaggio sulla terza a dieci giornate dalla fine sono un margine incoraggiante. E se, come sembra, anche il campionato di serie B a giugno dovesse riprendere, non passerà molto tempo prima che il salto di categoria diventi aritmetico. Il patron del Benevento per la serie A vorrebbe regalare al suo tecnico, Pippo Inzaghi, un centravanti di categoria ed esperienza: per questo motivo Simone Zaza è finito nella lista degli osservati speciali della società giallorossa, che segue però con attenzione anche Fernando Llorente e Mario Balotelli.

Calciomercato Torino: Zaza via solo a titolo definitivo

Se Zaza lascerà il Torino la prossima estate lo farà solamente a titolo definitivo: il giocatore non sembra infatti intenzionato ad accettare prestiti, tanto che lo scorso gennaio aveva detto no all’Inter e ad Antonio Conte che avrebbero voluto prenderlo con questa formula. Bisognerà poi capire se il numero 11 granata accetterà il trasferimento a una neo promossa, come con ogni probabilità sarà il Benevento, anche perché lo stesso calciatore è consapevole di avere ancora diversi estimatori in Spagna, dove si è messo in luce con la maglia del Valencia. La calda estate di Zaza sta per iniziare.