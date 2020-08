Biglia chiama il Torino: “Vorrei restare in serie A”

Calciomercato Torino / Lucas Biglia spera di poter chiudere l’accordo con la società granata, come ha raccontato ai microfoni di DirecTv Ecuador

Da ormai diversi giorni Lucas Biglia ha trovato l’accordo con il Torino per iniziare la sua avventura in granata ma il dt Davide Vagnati ha al momento congelato l’operazione. Un regista arriverà ma l’ormai ex Milan è considerato un’alternativa al più giovane Fausto Vera (considerate anche le difficoltà che ci sono per arrivare a Lucas Torreira): Biglia non ha però perso le speranze di firmare il contratto con il Torino e continuare così a essere protagonista nel campionato italiano, come lui stesso ha raccontato.

Calciomercato Torino: Biglia vuole restare in Italia

“Mi piacerebbe continuare a giocare nella serie A italiana” ha ammesso l’esperto regista argentino parlando del proprio futuro ai microfoni di DirecTv Ecuador. In attesa di sviluppi con il Torino, Biglia ha al momento congelato anche le trattativa con le altre società interessate a lui, su tutte il Trabzsponsor. Novità potrebbero arrivare a giorni, anche perché Marco Giampaolo ha bisogno al più presto di un play a cui affidare le chiavi del centrocampo e del gioco granata.