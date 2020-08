Edera e Berenguer: fantasia sul mercato - Toro.it

Calciomercato Torino / Edera vuole dimostrare di poter fare anche la punta centrale, Berenguer il trequartista: entrambi potrebbero però partire

Simone Edera contro il Novara lo abbiamo visto nel ruolo di punta centrale, al fianco di Nicola Rauti, Alejandro Berenguer ha invece giocato da trequartista alle spalle della coppia Belotti-Zaza. Entrambi però si sono dovuti adattare a un ruolo non propriamente loro. Sono due esterni d’attacco, giocatori ideali per un attacco con tre giocatori in linea o come ali in un 4-2-3-1 – lo spagnolo può giocare anche come esterno a tutta fascia in uno schema con la difesa a tre – ma nel 4-3-1-2 disegnato di Marco Giampaolo, in caso di permanenza al Torino, sarebbero costretti ad adattarsi a nuove posizioni.

Calciomercato Torino, Vagnati: “Edera e Berenguer? Ci saranno delle uscite”

Nel recente passato in granata Edera e Berenguer hanno già giocato rispettivamente da attaccante centrale e da trequartista, entrambi hanno però dimostrato di poter dare il meglio di loro stessi partendo da una posizione più larga: per questo ora sono sul mercato. Genoa e Verona hanno fatto qualche sondaggio per l’ex Primavera, dalla Spagna (in particolare dall’Athletic Bilbao) sono invece arrivate richieste di informazioni per il numero 21. Anche se offerte vere e proprie al momento non ne sono arrivate, il Torino è disponibile a trattare con chi volesse puntare sui due esterni offensivi. “Edera, Berenguer e Falque non sono giocatori inadatti a questo progetto tecnico – ha spiegato Davide Vagnati, che però poi ha aggiunto – certo è che ci saranno delle uscite, ma dipenderanno da tanti fattori”.

Fra i tre quello che ha più possibilità di rimanere è Iago Falque che, anche grazie alla maggiore esperienza, ha già dimostrato di sapersi adattare sia al ruolo di trequartista (posizione in cui è stato schierato nel secondo tempo di Torino-Novara) che a quello di seconda punta (dove ha giocato spesso con Walter Mazzarri).