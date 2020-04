Torino, Bonaventura subito: basta errori come con Zaza e Verdi

Calciomercato Torino / Per Longo sarà importante avere la rosa al completo (o quasi) in ritiro: anche per questo Bava ha fretta di chiudere per Bonaventura

Roberto Soriano, Simone Zaza, Diego Laxalt e Simone Verdi, quattro giocatori diversi ma con qualcosa in comune: tutti sono arrivati al Torino nelle ultime ore (o al massimo giorni) del mercato estivo e tutti hanno poi reso ben al di sotto delle aspettative. Soriano e Laxalt non hanno neppure finito il campionato in granata, ma sono stati ceduti a gennaio. In vista della prossima stagione, l’errore che non vuole più commettere Massimo Bava è quello di acquistare giocatori potenzialmente importanti a preparazione ormai conclusa: a partire da Giacomo Bonaventura, il ds granata cercherà di accorciare i tempi della trattativa.

Calciomercato Torino: Bonaventura, un affare da chiudere in fretta

Per il centrocampista del Milan il discorso è differente: la trattativa sarà esclusivamente con il suo procuratore, Mino Raiola, e non riguarderà la società rossonera essendo il calciatore in scadenza di contratto, ma Bava ha comunque fretta di trovare un accordo considerando che la concorrenza per il giocatore è sempre più folta. Roma, Lazio, ma anche Fiorentina e Atalanta sono tutte sulle tracce di Bonaventura.

Riuscire a chiudere un acquisto così importante per il Torino in tempi brevi permetterebbe inoltre a Bava di focalizzarsi al meglio sulle altre trattative durante l’estate. Se l’affare Bonaventura dovesse andare in porto, Moreno Longo (o il suo eventuale successore) avrebbe inoltre la possibilità di iniziare a lavorare con un elemento importante per la sua nuova squadra già dal primo giorno di ritiro. Gli errori commessi nel recinto passato, con Soriano, Zaza, Laxalt e Verdi devono essere un monito in vista del futuro.