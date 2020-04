Bonaventura, pressing Atalanta: il Torino deve accelerare - Toro.it

Calciomercato Torino / Su Bonaventura c’è anche l’Atalanta, che ha due punti di forza per dare la svolta alla trattativa: Cairo e Bava devono fare presto

Tornare là, dove tutto è cominciato, è un andamento ricorrente nella parabola di ciascun calciatore. Non fa eccezione quella di Giacomo Bonaventura, che piace – tanto – al Torino ma anche all’Atalanta, squadra nella quale il centrocampista attualmente al Milan è cresciuto da ragazzo ed è sbarcato ad alti livelli in Serie A. Ricapitoliamo brevemente la situazione. Il 5 rossonero è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoverà nei prossimi mesi. Per questo molte squadre hanno iniziato ad avanzare le proprie proposte al giocatore e al suo agente, Mino Raiola. Toro e Dea comprese.

Torino, l’offerta a Bonaventura e il ‘fattore Atalanta’

Il ds granata Massimo Bava ha messo sul piatto un triennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. Cifre, per il club granata, riservate solo ai pezzi pregiatissimi.

Eppure, dalla loro, a Bergamo hanno due punti di forza per convincere Bonaventura. In primis il fattore sentimentale: chiudere il cerchio nella società che gli ha permesso di diventare professionista è un aspetto che giocatore ed entourage stanno tenendo in forte considerazione.

E poi c’è la possibilità concreta – seppur non ancora certa, vista l’attuale sospensione del campionato – che l’Atalanta disputi una competizione europea la prossima stagione. Fattore che il Toro non può giocarsi per indirizzare la trattativa.

Anche Lazio e Fiorentina: Toro, devi fare presto

La pista, ad ogni modo, è ancora aperta. Ma occorrerà fare presto, per battere la concorrenza. Oltre ai nerazzurri, su Bonaventura ci sono anche Lazio e Fiorentina. Se Cairo ha davvero intenzione di puntare su di lui, per il Toro che verrà, sarà necessario affondare il colpo a stretto giro di posta. In questa corsa non c’è un premio per chi arriva secondo.