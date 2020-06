Torino, arrivano i soldi per Bonifazi: la Spal ora è obbligata a riscattarlo

Calciomercato Torino / Per la Spal scatta la clausola dell’obbligo di riscatto di Kevin Bonifazi: nelle casse granata arriveranno 12 milioni di euro

C’era anche Urbano Cairo ieri fra le trecento persone che hanno potuto accedere al Grande Torino per lo scontro salvezza tra la formazione di Moreno Longo e l’Udinese. Prima del calcio d’inizio della partita della compagine granata, il presidente avrà certamente dato un’occhiata a Spal-Cagliari o quantomeno alle formazioni mandate in campo dai due tecnici: non solo per sbirciare le mosse di Walter Zenga in vista del prossimo impegno del Toro, ma anche per vedere se nell’undici biancazzurro ci fosse o no Kevin Bonifazi. Con il gettone di presenze raccolto ieri al Mazza dall’ex Primavera è infatti scattata la clausola dell’obbligo di riscatto del cartellino del difensore da parte del club di Ferrara.

Calciomercato Torino: Bonifazi la prima plusvalenza

Nelle casse granata arriveranno 12 milioni di euro: una cifra importante considerando che Bonifazi al Torino ha avuto poco spazio per mettersi in mostra e che Massimo Bava lo aveva portato sotto la Mole a parametro zero, prendendolo dal Siena dopo il fallimento del club toscano. Quando mancano ancora undici giornate alla fine del campionato, Cairo può quindi già passare all’incasso della prima importante plusvalenza. Ma non solo: il Torino a gennaio si è anche assicurato anche una percentuale sull’eventuale futura cessione del difensore da parte della Spal. Ad arricchire le casse granata a gennaio, oltre a Bava, è stato quel Davide Vagnati che all’epoca era il ds dei ferraresi e oggi è il direttore tecnico proprio del Torino.