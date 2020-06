Joao Pedro, colloqui in vista: il Toro a Cagliari anche per il mercato - Toro.it

Calciomercato Torino / La sfida contro il Cagliari sarà un’occasione per parlare di Joao Pedro: l’attaccante è un obiettivo di Vagnati

Contro la Spal è rientrato e ha mezzo più di uno zampino sul gol di Simeone, che ad un soffio dal triplice fischio ha portato il Cagliari alla vittoria sul campo della Spal. Sabato Joao Pedro sfiderà il Torino nello stadio di casa, con l’obiettivo di stupire ancora. Al ds Davide Vagnati, però, non serviranno ulteriori conferme: lo ha osservato a lungo, anche prima dell’arrivo sotto la Mole; e in più i 16 gol dell’attaccante nel campionato in corso bastano e avanzano per mettere il brasiliano nella lista della spesa dei granata per il prossimo calciomercato.

Joao Pedro nel mirino del Torino: la situazione

Che sia un obiettivo, è cosa nota da tempo. La situazione però non si è evoluta di molto nelle ultime due settimane. Perché da qui al 2 agosto i pensieri degli addetti ai lavori saranno rivolti soprattutto ai campi da gioco.

Il Cagliari sa di avere in casa un calciatore in grado di riscuotere interessi molteplici, e per questo chiederà tanto, a livello economico, soprattutto se il finale di stagione dovesse confermare l’ottima prima parte: anche più di 20 milioni. Avvisato il Torino, avvisate anche Roma e Marsiglia, altre due contendenti. Dal canto suo il 10 rossoblu in Sardegna si sente a casa, ma sa pure che a un certo punto della carriera è comprensibile lasciare il nido per volare altrove. Tradotto: con l’offerta giusta, potrebbe salutare.

Sabato Vagnati parlerà col Cagliari

Qualche colloquio, inevitabilmente, andrà in scena sabato 27 giugno, quando la squadra granata – Vagnati compreso – sbarcherà sull’isola per giocare la sfida della 28^ giornata di Serie A ma anche per portare avanti un discorso (ancora in bozza) di mercato.

L’operazione che si profila è complicata: tanta concorrenza e costo del cartellino elevato. Ma per Joao Pedro il Toro è disposto a fare più di un tentativo. Il primo andrà in scena tra tre giorni.