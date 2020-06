Toro attento: il Cagliari vuole alzare il prezzo per Joao Pedro

Calciomercato Torino / Per Joao Pedro 20 milioni potrebbero non bastare: il valore dell’attaccante dipenderà anche dal finale di stagione

Joao Pedro per caratteristiche è sempre stato un giocatore portato a far segnare i compagni piuttosto che a finalizzare lui stesso l’azione, basti pensare che nelle precedenti cinque stagioni disputate in serie A con la maglia del Cagliari aveva al massimo realizzato 7 gol. Numeri ben diversi da quelli di questo campionato, in cui il brasiliano ha già messo a segno 16 reti e ha ancora tredici partite da disputare per scalare posizioni nella classifica marcatori. Non proprio una buona notizia per il Torino perché nel calcio il valore del cartellino degli attaccanti dipende anche dal numero di gol fatti.

Calciomercato Torino: il Cagliari può alzare il prezzo

Lo sanno bene anche in Sardegna ed è per questo che il Cagliari al momento non ha alcuna fretta di avviare una qualunque trattativa per cedere Joao Pedro: se il brasiliano dovesse giocare la seconda parte di stagione ai livelli della prima, sia in termini di qualità di prestazioni che di gol segnati, inevitabilmente il ds Marcello Carli in estate alzerebbe le proprie richieste. Neanche 20 milioni di euro (la valutazione attuale del giocatore) potrebbero bastare per riuscire ad acquistare il numero 10 rossoblù.

Calciomercato Torino: su Joao Pedro c’è anche l’Olympique Marsiglia

Ma non solo, a complicare il tutto c’è anche il fatto che rischia di ampliarsi anche la lista delle pretendenti a Joao Pedro, senza considerare che in Francia l’Olympique Marsiglia (squadra che tra l’altro parteciperà alla prossima Champions League) ha già iniziato a seguirlo con grande interesse. Per il direttore tecnico Davide Vagnati riuscire a portare sotto la Mole l’attaccante brasiliano non sarà affatto semplice, il Torino però resta vigile e continua a mantenere vivi i contatti.