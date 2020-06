Torino, vice-Sirigu cercasi: da Semper a Di Gregorio, i nomi - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati studia i nomi per il vice-Sirigu della prossima stagione, quando Ujkani saluterà. Occhi in B, da Semper a Montipò

Potrebbe arrivare dalla Serie B, il secondo portiere del Torino per la prossima stagione. Il direttore sportivo Davide Vagnati è al lavoro per assicurare una successione a Samir Ujkani, pronto a salutare – non rinnoverà il contratto in scadenza – dopo appena un anno di permanenza sotto la Mole. I profili al vaglio sono giovani e promettenti, in grado insomma di sostituire quando necessario Salvatore Sirigu, senza perdere troppo in sicurezza. E i nomi osservati arrivano in larga parte dalla cadetteria.

Da Semper a Paleari: i nomi sul taccuino di Vagnati

Lì gioca Adrian Semper, classe 1998 croato che il Chievo ha da poco riscattato dalla Dinamo Zagabria. Titolare per tutta la stagione, il portiere balcanico lascerà certamente Verona qualora i gialloblu non dovessero riuscire a centrare la promozione. E’ una buona opportunità, anche se il prezzo non è contenuto (i clivensi l’hanno pagato 1,5 milioni).

Ma in B giocano anche Montipò e Paleari, seguiti e contattati dal Toro anche nella scorsa sessione estiva. I due restano sotto la stretta osservazione dei granata, che nell’elenco dei preferiti hanno inserito anche Michele Di Gregorio, classe 1997 in forza al Pordenone ma di proprietà dell’Inter.

Milinkovic-Savic e gli altri: il secondo portiere non è in casa

Tra questi nomi potrebbe nascondersi il prossimo vice-Sirigu. Dando per certa la permanenza di Antonio Rosati, dunque, il Torino potrebbe trovarsi costretto a trovare una sistemazione a tutti quei portieri che torneranno dal prestito. Da Milinkovic-Savic (che Vagnati è pronto a cedere) a Cucchietti, passando per Zaccagno, Savini, Zanellati e Gemello: eccetto il serbo, agli altri potrebbe essere concessa una nuova stagione di apprendistato.