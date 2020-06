Toro, è UFFICIALE: rinnovo per De Silvestri, Ansaldi, Ujkani e Longo

Il Torino ha ufficializzato i rinnovi di Longo e lo staff, De Silvestri, Ansaldi e Ujkani fino al 31 agosto 2020, con la stagione che chiuderà il 2

Era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Il Torino ha infatti scelto di prolungare i contratti di Moreno Longo e lo staff tecnico, De Silvestri, Ujkani e Ansaldi fino al 31 agosto 2020. Era da tempo che si lavorava ad un accordo, ma il coronavirus ha interrotto i lavori, facendo tardare il tutto. Con la stagione che terminerà il 2 agosto, una scelta di questo genere è diventata inevitabile, anche se potrebbe non essere poi confermata per il futuro. I soggetti in questione, sono blindati infatti solamente fino alla scadenza di questa stagione, ma non per la prossima.