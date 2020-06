Il Fortuna Sittard non riscatta Damascan: "Torna al Torino" - Toro.it

Calciomercato Torino / Da mercoledì Damascan sarà di nuovo a tutti gli effetti un calciatore granata, il club olandese non esercita la clausola del riscatto

Vitalie Damascan torna al Torino: il Fortuna Sittard, squadra alla quale era stato ceduto in prestito per questa stagione, ha infatti deciso di non esercitare la clausola per il riscatto del centravanti moldavo. La stagione dell’attaccante classe 1999 in Olanda è stata comunque positiva: tra campionato e coppa nazionale ha collezionato 21 presenze e realizzato 7 gol. Numeri che sarebbero potuti anche essere migliori se l’Eredivise avesse potuto proseguire regolarmente e non si fosse dovuta fermare a causa del Coronavirus (ricordiamo che nei Paesi Bassi lo stop al campionato non è stato provvisorio, come ad esempio in Italia, ma definitivo).

Calciomercato Torino: torna Damascan

Nonostante diverse buone prestazioni e una cifra per il riscatto del cartellino relativamente bassa (1,5 milioni di euro), i dirigenti del Fortuna Sittard hanno optato per non acquistare a titolo definitivo Damascan, come comunicato anche in una nota pubblicata sul proprio sito: “Damascan è stato preso come possibile bomber e a Sittard ha dimostrato di avere fiuto per il gol. L’attaccante, arrivato dal Torino, ha segnato 7 reti in 21 partite. Il giocatore moldavo torna ora al suo club di appartenenza a Torino”. Difficilmente il centravanti resterà in granata nella prossima stagione, toccherà ora a Davide Vagnati trovargli una nuova squadra.

Vitalie Damascan durante il riscaldamento in Torino-Cagliari 1-1