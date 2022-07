Calciomercato Torino / L’Inter è disposta a cedere in prestito i due Primavera, i granata li vogliono a titolo definitivo

Il tema dell’estate del Torino è il futuro di Gleison Bremer. La sua quasi scontata cessione rappresenta un vero e proprio crocevia relativo alla sessione di mercato estiva dei granata. Soltanto dopo il suo addio si potrà realmente provare a dare una nuova conformazione al Toro della nuova e imminente stagione. I soldi che arriveranno dal suo arrivo a Milano, potranno essere investiti in alcuni dei reparti in cui i granata presentano maggiore penuria, a partire dal centrocampo e dalla trequarti. Sul brasiliano c’è sempre in forte pressing l’Inter, che lo considera un obiettivo primario.

Calciomercato Torino: Bremer, per l’Inter è una priorità

I nerazzurri hanno tutto l’interesse per far sì che l’operazione possa concludersi il prima possibile. Il possibile addio di De Ligt dalla Juventus è innegabile come sia destinato ad aumentare la competizione nella corsa al miglior difensore della scorsa stagione di Serie A. Soprattutto se di partenze avvengono anche in seno alla società detentrice della Coppa Italia, con l’ormai nota trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, anche se il nome di Bremer viene considerato spendibile anche in caso di permanenza ad Appiano Gentile dello slovacco. Di fronte a lui un futuro da erede del ruolo che nel terzetto difensivo di Simone Inzaghi appartiene a Stefan De Vrij.

Calciomercato Torino: Casadei e Carboni come contropartite tecniche

Giovedì c’è stato l’incontro, che ha rappresentato un bel passo in avanti. La richiesta del Torino è ferma a 40 milioni di euro, l’Inter ne ha messi sul piatto circa 25 milioni ed è pronta ad alzare di poco. E’ probabile che si possa arrivare a un accordo fondato sull’inserimento di contropartite tecniche. Sono due i giocatori nerazzurri che potrebbe rientrare nell’affare: Cesare Casadei, centrale di centrocampo classe 2003, e Franco Carboni, terzino sinistro argentino sempre classe 2003. Due giocatore che piacciono molto al Toro, ma di cui l’Inter non è intenzionato a privarsi con tanta leggerezza. L’Inter li inserirebbe nella trattativa Bremer ma in prestito, il Torino li vuole invece entrambi a titolo definitivo: c’è ancora molta distanza tra le parti ma la trattativa prosegue.