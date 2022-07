Calciomercato Torino / Il procuratore dell’attaccante, Piccioli, conferma la distanza tra Joao Pedro e i granata

Il nome di Joao Pedro continua a rimbalzare tra le voci di mercato che interessano il Torino. Il giocatore è un obiettivo conclamato dei granata, che al momento non sono ancora arrivati a formulare un’offerta soddisfacente per le richieste del Cagliari e del giocatore, nonostante l’incontro avvenuto ieri a Milano tra Vagnati e il procuratore dell’italo-brasiliano. Proprio quest’ultimo, Marco Piccioli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportitalia in merito all’interesse del Toro per l’italo-brasiliano: “Abbiamo fatto qualche conversazione con il Torino, ma non c’è stato nessun inserimento serio e concreto”.

Joao Pedro tra le numerose priorità di Vagnati

Al momento appare dunque lampante la distanza tra le parti, con il Toro che lentamente prova a carburare in un mercato che richiede a Davide Vagnati e ai suoi collaboratori di agire su tanti fronti per sostituire le numerose partenze. Il primo acquisto dei granata è stato un attaccante, cioè Pellegri. Una bella iniezione di fiducia per il classe 2001, nell’anno in cui scatterà il post-Belotti. Difficile possa garantire il peso specifico del Gallo in zona gol. Stesso discorso per Tonny Sanabria. Joao Pedro porterebbe costanza per numeri e un briciolo di esperienza in più. Non è ancora detta la parola fine e le notizie di mercato, in questo senso, possono aumentare i livelli di ottimismo.

L’assist del Galatasaray

Tra i principali competitors dei granata per Joao Pedro c’è il Galatasaray. Qualche giorno fa l’accelerata dei turchi faceva pensare a un possibile matrimonio tra l’italo-brasiliano e il club di Istanbul. Alcune dichiarazioni di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, raccontano invece di un raffreddamento tra le parti. Il motivo scatenante potrebbe essere – come riporta il media turco Fanatik – le richieste alte di Piccoli: “Il Galatasaray è arrivato prima a 4.3 poi a 5 milioni di euro, ma la trattativa si è interrotta per le richieste dell’agente del giocatore. Non so se ci sarà un nuovo incontro”. Un colpo di scena che può trasformarsi in nuova opportunità per diventare la pretendente più accreditata. C’è solo da presentare l’offerta.