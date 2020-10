Cagliari, Giulini su Joao Pedro: "Il Torino proponeva solo scambi" - Toro.it

Calciomercato Torino / La trattativa per Joao Pedro è stata concreta, ma il Cagliari ha rifiutato. Il perché lo spiega il patron Tommaso Giulini

“Il Torino voleva Joao Pedro ma proponeva solo scambi”. Parola del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervistato da Tuttosport. I granata, non è un segreto, hanno provato a strappare l’attaccante brasiliano ai rossoblu, ma la trattativa non è andata in porto per le elevate richieste economiche pervenute in Piemonte dalla Sardegna. Vagnati e Cairo, ha spiegato il massimo dirigente del Casteddu, hanno provato a lavorare solo attraverso le contropartite. Un nome? Quello di Simone Verdi, finito verso fine settembre sul tavolo (ne abbiamo parlato anche su Toro.it), ma mai capace di stuzzicare le fantasie cagliaritane.

Il presidente del Cagliari parla di Joao Pedro

Il motivo lo racconta lo stesso Giulini, nella sua uscita pubblica sulle pagine del quotidiano sportivo torinese: “Noi non eravamo interessati a scambiare il nostro attuale capitano con un giocatore del Toro”. Insomma, i granata non si sono mai avvicinati a chiudere per Joao Pedro. E ora se lo troveranno di fronte domenica, da avversario.