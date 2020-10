Toro, per il rinnovo di Nkoulou devi fare in fretta: fra 3 mesi può firmare con un’altra squadra

Calciomercato Torino / A febbraio sarà svincolato e libero di firmare per un altro club: per non perdere Nkoulou serve il rinnovo

Tre mesi: questo è il tempo che resta a Nkoulou e al Toro per decidere quale destino avrà la sua esperienza al Torino. Tre mesi nei quali i granata, dal canto loro, dovranno obbligatoriamente lavorare a testa bassa per cercare di raggiungere un accordo che si chiuda con una firma sul rinnovo del difensore. In caso contrario, infatti, da febbraio il giocatore sarà libero di imbastire trattative, trovare accordi e firmare con altri club. Il contratto che lo lega alla società di via Arcivescovado andrà in scadenza nel prossimo giugno 2021 e in caso di mancata stretta di mano tra le parti Nkoulou potrà ritenersi ufficialmente svincolato e potrà quindi accasarsi altrove costringendo il Toro a salutarlo a parametro zero.

Cairo e Vagnati a lavoro per trovare l’accordo

Un’opzione che i granata vorrebbero evitare il più possibile tanto che Cairo e Vagnati sono già a lavoro (da settimane) per arrivare ad una fumata bianca. I rapporti con il giocatore e con il suo entourage, dopo i problemi della scorsa stagione, sono buoni e pensare di poter trovare un terreno comune da cui far scaturire il rinnovo non è solo una speranza. In ballo, come avevamo già raccontato giorni fa, ci sarebbe un prolungamento di contratto per altre due stagioni: fino al 2023. Con, ovviamente, un adeguamento dello stipendio che potrebbe convincere il difensore ad accettare la proposta.

Ora, però, il tempo delle chiacchiere e delle ipotesi è arrivato agli sgoccioli. La fretta aumenta di giorno in giorno e il Torino ha a disposizione soli tre mesi per portare a termine l’obiettivo. Dopo, il destino di Nkoulou sarà solo e tutto nelle mani del giocatore stesso. Ma quella del numero 33 è una perdita che il Toro non può permettersi di subire. Soprattutto non dopo averlo ritrovato e dopo che, di fatto, Giampaolo in primis gli ha affidato le chiavi della difesa sin dal primo giorno. E allora serve un’accelerata nelle trattative: la strada è tracciata e punta nella direzione giusta.