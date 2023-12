Nel summit di giovedì, Cairo e Juric hanno parlato anche del rinnovo di contratto dell’allenatore

Giovedì il presidente Cairo ha fatto tappa al Filadelfia. Proprio in occasione di quella visita, al termine dell’allenamento della prima squadra, Cairo ha avuto un incontro con Juric, con i due che hanno affrontato diversi temi. Tra questi, oltre a un primo summit di mercato alla presenza del dt Vagnati, anche quello legato al rinnovo dell’allenatore, il cui contratto scadrà il prossimo giugno. Come chiaro a tutti al Filadelfia, la volontà del presidente è quella di proseguire il rapporto con l’allenatore, che però ancora non ha mostrato apertura.

Rinnovo di Juric, Cairo insiste

Con il contratto in scadenza al termine della stagione in corso, Cairo vuole iniziare a vederci chiaro, in modo da programmare tutto con estrema tranquillità. Dello stesso avviso non è certamente il tecnico, che come detto sin qui non ha dato una vera e propria risposta riguardo la proposta di rinnovo.

Juric rimanda ogni discorso

L’idea di Juric è quella di procrastinare in questo momento molto importante per la squadra, arrivando magari a febbraio o marzo con una linea più chiara sia a proposito dei risultati ottenuti in campionato che per quanto riguarda anche aspetti che vanno oltre il campo. Quello di due giorni fa, quindi, era solo il primo di una lunga serie di incontri che vedrà come protagonisti Cairo e Juric, i quali più volte si vedranno ancora con un unico obiettivo: il rinnovo dell’allenatore. E i risultati, in questo senso, potranno dare una mano a Juric che, forte di un Toro che ha trovato la strada giusta, guida un gruppo che ha come obiettivo quello di fare meglio dei due anni precedenti.