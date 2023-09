Calcimercato Torino / Il difensore del Verona e le dichairazioni sul mercato estivo, direttamente dal ritiro con la Svezia

Pausa Nazionali a volte significa snocciolamento di questioni riguardannti anche i singoli club. Tra gli interrogati speciali, Isak Hien che, dal ritiro con la Svezia, ha parlato di mercato: “C’erano alcune voci sul Torino ma non so a che punto era la trattativa. Non so altro di presunte squadre a me interessate. L’Atalanta mi voleva ed era molto vicina, ma di altre notizie sul mio conto non so nulla“. Corteggiato da diversi club, è stato molto vicino ai granata, che volevano portarlo sotto la Mole già a gennaio, per poi ritentare un assalto in estate. Entrambe le proposte erano però state rispedite al mittente e a secondo quanto riportato dal giocatore, che si è dichaiarato ignaro di come siano andate le cose.